Пять фильмов вошли в программу "Новый взгляд" Забайкальского кинофестиваля

ЧИТА, 25 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пять фильмов 2016-2017 годов производства вошли в конкурсную программу "Новый взгляд" шестого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 14 по 17 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"В конкурсную программу "Новый взгляд" включили пять фильмов 2016 - 2017 годов производства, ориентированных на молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. В жюри конкурса войдут представители молодого поколения, которые смогут по достоинству оценить картины и определить лучшую из них, которая получит приз за "Лучший фильм" во время торжественной церемонии закрытия", - сказали в пресс-службе.

За приз кинофестиваля поборются отечественные фильмы "Озеро героев" и "Золотая рыбка", киргизская драма "В поисках мамы", анимационная лента "Жизнь Кабачка" (Швейцария, Франция) и германская картина "Гуд Бай, Берлин!".

Жюри конкурса возглавит российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт. В него также войдут режиссер и сценарист Никита Ивакин, актрисы Анастасия и Мирослава Михайловы, режиссер и сценарист Анатолий Полуэктов.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Председателем жюри основной конкурсной программы фестиваля в этом году станет российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев.

В основную программу вошли восемь фильмов из России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции.