Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять фильмов вошли в программу "Новый взгляд" Забайкальского кинофестиваля

Сибирь
25 августа, 8:11 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В основной программе представлено восемь фильмов из России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 25 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пять фильмов 2016-2017 годов производства вошли в конкурсную программу "Новый взгляд" шестого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 14 по 17 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"В конкурсную программу "Новый взгляд" включили пять фильмов 2016 - 2017 годов производства, ориентированных на молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. В жюри конкурса войдут представители молодого поколения, которые смогут по достоинству оценить картины и определить лучшую из них, которая получит приз за "Лучший фильм" во время торжественной церемонии закрытия", - сказали в пресс-службе.

За приз кинофестиваля поборются отечественные фильмы "Озеро героев" и "Золотая рыбка", киргизская драма "В поисках мамы", анимационная лента "Жизнь Кабачка" (Швейцария, Франция) и германская картина "Гуд Бай, Берлин!".

Жюри конкурса возглавит российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт. В него также войдут режиссер и сценарист Никита Ивакин, актрисы Анастасия и Мирослава Михайловы, режиссер и сценарист Анатолий Полуэктов.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Председателем жюри основной конкурсной программы фестиваля в этом году станет российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев.

В основную программу вошли восемь фильмов из России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детей
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать научные степени
3
Фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные сроки заключения
4
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
5
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
6
Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама