Пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли к своему селу

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Дети из тувинского населенного пункта Дурген, потерявшиеся накануне в тайге, сами вышли к своему селу. Об этом в пятницу сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"К счастью, с детьми в Танды (Тандинский район - прим. ТАСС) все в порядке. Ребята сами вышли к селу. Спасибо всем за оперативное реагирование и готовность максимально нарастить силы и средства", - приводит слова главы региона пресс-служба правительства Тувы.

Пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет накануне ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски отправилась группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Из Красноярска вылетел вертолет со спасателями и собаками на борту.

По информации МЧС, дети нашлись в 11:10 (7:10 мск).