В Бурятии снят режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки

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УЛАН-УДЭ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии отменили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после стабилизации обстановки с пожарами в лесах республики. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Режим чрезвычайной ситуации снят в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, вход в лес ограничен.
По данным "Забайкальской база авиационной охраны лесов", новых очагов возгорания за прошедшие сутки в республике не обнаружено. На контроле находятся два природных пожара площадью 345 гектаров, оба возгорания локализованы. Пожароопасный период в Бурятии в 2017 году начался в апреле. За пять прошедших месяцев произошло 791 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 272,3 тыс. гектаров.
"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 15,4%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 53,5%", - добавили в пресс- службе.