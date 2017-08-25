В Бурятии снят режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки

УЛАН-УДЭ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии отменили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после стабилизации обстановки с пожарами в лесах республики. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Режим чрезвычайной ситуации снят в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, вход в лес ограничен.

По данным "Забайкальской база авиационной охраны лесов", новых очагов возгорания за прошедшие сутки в республике не обнаружено. На контроле находятся два природных пожара площадью 345 гектаров, оба возгорания локализованы. Пожароопасный период в Бурятии в 2017 году начался в апреле. За пять прошедших месяцев произошло 791 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 272,3 тыс. гектаров.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 15,4%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 53,5%", - добавили в пресс- службе.