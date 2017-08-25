Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии снят режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки

Сибирь
25 августа, 10:47 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, августа. /ТАСС

С апреля 2017 года в республике произошло 791 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 272,3 тыс. гектаров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии отменили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после стабилизации обстановки с пожарами в лесах республики. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Режим чрезвычайной ситуации снят в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, вход в лес ограничен.

Смотрите также

Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири и Якутии приблизилась к 1,5 млн га

Улан-Удэ заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионах

По данным "Забайкальской база авиационной охраны лесов", новых очагов возгорания за прошедшие сутки в республике не обнаружено. На контроле находятся два природных пожара площадью 345 гектаров, оба возгорания локализованы. Пожароопасный период в Бурятии в 2017 году начался в апреле. За пять прошедших месяцев произошло 791 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 272,3 тыс. гектаров.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 15,4%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 53,5%", - добавили в пресс- службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность
4
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
5
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
6
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама