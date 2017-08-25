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Фильм о драматурге Александре Вампилове планируют представить на "Кинотавре" в 2018 году

Сибирь
25 августа, 11:07 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, августа. /ТАСС

Большую часть картины снимали в Санкт-Петербурге, а финал - в Иркутской области

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ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Лендок", снимающая фильм "Облепиховое лето" о жизни советского писателя и драматурга Александра Вампилова, провела съемки финальных сцен на родине героя в Иркутской области. Премьера картины, главную роль в которой исполняет Андрей Мерзликин, предположительно, состоится на фестивале "Кинотавр" в 2018 году.

"Мы сняли в Иркутской области финал фильма, сцену трагической гибели Вампилова. Мы снимали на Байкале, сцену где переворачивается лодка, в которой находились Вампилов и Глеб (писатель Глеб Пакулов, близкий друг Вампилова - прим. ТАСС)", - рассказал ТАСС в пятницу режиссер фильма Виктор Алферов.

Он пояснил, что при создании этой сцены авторы фильма опирались на реальные свидетельские показания гибели драматурга. В съемках принимали участие иркутские актеры. Алферов также отметил, что работа осложнял шторм на Байкале, из-за которого съемочная группа долго не могла отправиться на озеро.

Большую часть фильма снимали в Санкт-Петербурге, и сейчас, пояснил Алферов, съемочный процесс практически завершен. "Нам осталось достать буквально несколько кадров, мы это будем делать на Ладоге. Там необходимо оборудование, которое мы с собой в Иркутск не повезли", - пояснил он.

Премьеры пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске

Как рассказал ТАСС креативный продюсер киностудии "Лендок" Владимир Кочарян, премьера фильма намечена на 2018 год. "Мы надеемся, она состоится на фестивале "Кинотавр". Но мы также планируем премьерные показы с участием съемочной группы в Москве, Санкт-Петербурге и, конечно, Иркутске, на родине Вампилова", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Иркутской области отметили, что фильм снимают при поддержке губернатора Сергея Левченко.

Вампилов - выдающийся советский писатель и драматург, автор пьес "Старший сын", по которой в 1975 году снят одноименный фильм с Евгением Леоновым, Николаем Караченцевым и Михаилом Боярским и "Утиная охота", экранизированная в 1979 году под названием "Отпуск в сентябре" и ставшая широко известной после смерти писателя.

Вампилов написал 10 пьес и около 70 рассказов, очерком и статей. Пистаель трагически погиб в 1972 году, утонув в Байкале при крушении моторной лодки. Он не дожил всего два дня до своего 35-летия. Глебу Пакулову, который находился с ним в одной лодке, удалось спастись.

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