В Прибайкалье разработали интерактивные карты популярных туристических маршрутов

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ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Интерактивный путеводитель с набором карт для самых популярных туристических маршрутов заработал на сайте агентства по туризму Иркутской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
Информационый ресурс разработан совместно с ГУ МЧС по региону при содействии областной пожарно-спасательной службы. Порядка сорока маршрутов разделены в нем по категориям сложности, а также по видам - пешеходные, велосипедные, водные.
"Новый информационный ресурс позволит каждому, кто планирует путешествие, предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, потенциальных опасностях на маршруте, доступности для отдельных категорий граждан, необходимом снаряжении, категории сложности", - сказали в пресс-службе.
В условиях увеличивающегося турпотока "вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными", подчеркнула руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина.