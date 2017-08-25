В Прибайкалье разработали интерактивные карты популярных туристических маршрутов

Вид на Сарайский залив в поселке Хужир на острове Ольхон – крупнейшем острове озера Байкал © Владимир Байкальский/ТАСС

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Интерактивный путеводитель с набором карт для самых популярных туристических маршрутов заработал на сайте агентства по туризму Иркутской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Информационый ресурс разработан совместно с ГУ МЧС по региону при содействии областной пожарно-спасательной службы. Порядка сорока маршрутов разделены в нем по категориям сложности, а также по видам - пешеходные, велосипедные, водные.

"Новый информационный ресурс позволит каждому, кто планирует путешествие, предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, потенциальных опасностях на маршруте, доступности для отдельных категорий граждан, необходимом снаряжении, категории сложности", - сказали в пресс-службе.

В условиях увеличивающегося турпотока "вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными", подчеркнула руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина.