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Шахтерский город Междуреченск благоустроили к празднику за 1,6 млрд руб.

Сибирь
25 августа, 15:25 UTC+3 МЕЖДУРЕЧЕНСК область/ 25, августа. /ТАСС

В программу подготовки населенного пункта, где проживает более 100 тыс. человек, включили 200 объектов

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МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 25 августа. /ТАСС/. Власти и бизнес в Кузбассе направили 1,6 млрд рублей на благоустройство моногорода Междуреченск, ставшего в 2017 году столицей областного Дня шахтера. Об этом сообщил первый-вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов на приеме в честь профессионального праздника работников угольной отрасли, который отмечается в последнее воскресенье августа.

"Мы вложили в подготовку города к нынешнему празднику более 1,6 млрд рублей из всех источников", - сказал он.

Шахтерскую столицу торжеств в Кузбассе выбирают с 2001 года. Традиционно город, в котором проходят праздничные мероприятия, обустраивают на протяжении всего года. Участвуют в этом и угольные компании, а также местный, областной и федеральные бюджеты. Деньги аккумулируют в "общий котел" и определяют объем работ: строительство, ремонт и благоустройство.

В программу подготовки Междуреченска, где проживает более 100 тыс. человек, включили 200 объектов. "Очень много сделано в городе под землей... - вытащили все старые трубы, полностью заменили", - добавил Чернов.

Строить и ремонтировать

Пожалуй, одним из самых долгожданных объектов стало завершение строительства двухуровневой развязки, которая соединила два района города. Ее необходимость назрела еще в начале 2000 годов: автомобилисты добирались из одного конца города в другой по единственному проезду, при этом за последние 9 лет транспортный поток вырос в 1,5 раза.

Строить развязку начали в 2007 году, но на проект не хватало средств в местном бюджете, отметили в пресс-службе обладминистрации. Работу над проектом возобновили в 2013 году, а в прошлом включили его в программу подготовки города ко Дню шахтера.

Кроме этого, добавил Чернов, провели большую работу по ремонту социальных объектов. Так, например, отремонтировали детсад "Вишенка" на 247 детей. До 1999 года один из двух корпусов детсада перешел в госсобственность, в нем разместили филиал школы-интерната. Как рассказала ТАСС директор детсада Наталья Семичева, корпус вернули в систему дошкольного образования после того, как с развитием опекунства потребность в школе-интернате исчезла.

По ее словам, теперь у детсада есть отдельные музыкальный и спортивный залы, впервые у появилась библиотека, сенсорная комната, оборудовали зоосад, а также сделали мини-стадион на улице с двумя спортивными площадками.

Городская среда

Помимо садика отремонтировали единственное в городе педиатрическое отделение, рассказал ТАСС главврач городской больницы Владимир Соколовский. Здание, в котором ежегодно проходят лечение около 2 тысяч детей, было построено в 1974 году и уже требовало ремонта.

"Здание реконструировали, теперь оно соответствует всем нормам и правилам, обеспечено доступной средой для маломобильных групп населения. Созданы более комфортные условия как для маленьких пациентов, так и для работы медперсонала", - добавил он.

Масштабное благоустройство провели на улицах городов: подрядчики отремонтировали 55 фасадов, 25 кровель, 49 дворов, аллеи, памятники и многое другое. Как сказал журналистам глава Междуреченска Сергей Кислицин, городу за время подготовки к празднику удалось решить наиболее острые вопросы обустройства городской среды.

О городе

Междуреченск получил статус города 23 июня 1955 года и считается одним из самых молодых городов Кузбасса. Однако история Междуреченска началась задолго до этого - еще в 18 веке, когда по указу Петра I экспедиция немецкого ученого Даниила Мессершмидта побывала в верховьях рек Томь, Уса и Мрас-су, где в будущем и раскинется город. Ученый предположил наличие здесь богатых месторождений угля.

Вплотную изучением южной части Кузбасса занялись лишь в начале 20 века, а район сегодняшнего Междуреченска назвали Томусинским - по названию рек Томь и Уса. Наиболее интенсивно работы продолжились в годы Великой Отечественной войны, после оккупации Донбасса. Вскоре, уже после войны, здесь начали строить шахты и разрезы.

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