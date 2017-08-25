Узбекский спецназ пройдет в сентябре курсы выживания в сибирской тайге

ТАСС, 25 августа. Бойцы спецназа из Узбекистана в сентябре пройдут под руководством российских инструкторов курсы выживания в сибирской тайге. Об этом сообщил в пятницу помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Рабочая встреча делегаций Минобороны России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-лейтенант Шавкат Норматов, завершилась в Ташкенте. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого инструкторы российского спецназа в сентябре проведут сборовые мероприятия для коллег из Узбекистана в центре горной подготовки "Ергаки" на юге Красноярского края", - сказал Рощупкин.

Он добавил, что в ходе недельной поездки делегация из Узбекистана примет участие в тренировках по горной подготовке, спецназовцы высадятся на вертолетных площадках в Саянских горах (Тува) для знакомства с основами выживания в тайге, обменяются опытом применения специальной экипировки.