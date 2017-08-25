Россельхознадзор Омской области недоволен сжиганием умерших свиней без взятия проб на АЧС

ОМСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ветеринарные службы Тюкалинского района Омской области сжигали умерших свиней без взятия проб на африканскую чуму свиней (АЧС), что является нарушением инструкций, сообщила в пятницу ТАСС замглавы омского Россельхознадзора Ольга Матыка.

"12 августа в этом хозяйстве погиб поросенок, ветеринарный врач поставил диагноз и в нарушение инструкций сжег тушку без взятия патпроб. 21 августа в этом же дворе умер другой поросенок - и подтвердилась АЧС. Когда в регионе африканская чума, непозволительная роскошь ставить какие-либо диагнозы без взятия проб", - сказала Матыка.

На данный момент на территории Омской области АЧС выявлена в 10 районах.

По словам собеседницы агентства, главный ветеринарный врач Омской области ранее распорядился во всех случаях падежа свиней или их заболевания брать пробы и отправлять материал в лабораторию. "Нельзя упускать время, это такое заболевание, которое молниеносно распространяется, причем и людьми, и животными", - отметила представитель Россельхознадзора.

Начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко сообщил ТАСС, что по данному факту ведомство проводит служебную проверку, результаты которой станут известны в понедельник.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. Для человека заболевание не представляет опасности. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.