СК проводит проверку вынужденной посадки Ан-2 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту вынужденной посадки в Красноярском крае самолета Ан-2 с двумя членами экипажа на борту. Об этом сообщили в понедельник в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

"26 августа 18 часов по местному времени в ходе выполнения авиационно-химических работ воздушное судно АН-2, эксплуатируемое ООО "Авиакомпания "Феникс", совершило вынужденную посадку в 70 км от города Енисейска Красноярского края. По факту проводится проверка", - говорится на сайте ведомства.

В нем отмечается, что при посадке пострадали два члена экипажа: с незначительными травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

"Характер повреждений воздушного судна в настоящее время устанавливается. Предположительно, причиной произошедшего мог стать отказ двигателя воздушного судна", - отметили в ведомстве, добавив, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.