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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась на 12,2 тыс. га

Сибирь
28 августа, 11:12 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, августа. /ТАСС

По информации федеральной Авиалесоохраны, основное уменьшение площадей возгорания произошло в Иркутской области

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УЛАН-УДЭ, 28 августа. /ТАСС/. Значительное сокращение площади природных пожаров за минувшие сутки - с более 14 тысяч гектаров до 2,4 тыс. га - зафиксировано в Сибири. Об этом сообщили в понедельник в федеральной Авиалесоохране.

"Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась за сутки на 12,2 тыс. гектаров и составила 2,4 тыс. га. Основное сокращение площадей произошло в Иркутской области - с 12,5 тыс. га до 650 га", - уточнили в ведомстве.

По данным правительства Иркутской области, в действующем состоянии на утро 28 августа в регионе остаются четыре пожара, все они в Катангском районе. В зоне постоянного космического наблюдения в регионе остаются 12 очагов, их общая площадь - 51,3 тыс. га леса и 83,5 тыс. га не покрытой лесом территории. Тушение этих возгораний не ведется, так как затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб.

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В труднодоступных районах Восточной Сибири и Якутии по-прежнему горят 1,5 млн га леса

Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири и Якутии приблизилась к 1,5 млн га

На территории Красноярского края продолжает действовать пожар в Тунгусском заповеднике, его площадь - 1,5 тыс. га. "Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в краевом лесопожарном центре. В зоне космомониторинга в регионе зарегистрировано 20 очагов на 223 тыс. га, из них покрыто лесом - 48 тыс. га.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), есть один природный пожар - в Забайкальском национальном парке, он локализован на 210 га. "Еще один пожар, действовавший в Забайкальском нацпарке с 9 августа, сегодня утром ликвидирован. За прошедшие выходные новых возгораний в регионе не обнаружено", - уточнили в РАЛХ.

Кроме того, по данным Авиалесоохраны, сохраняется один лесной пожар в Магаданской области на 85 га. В Якутии возгорания на охраняемых территориях ликвидированы. "На отдаленных и труднодоступных территориях площадь пожаров грозового происхождения также сократилась - до 564 тыс. га", - сообщили в Департаменте по лесным отношениям республики.

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