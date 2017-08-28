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Последний отравившийся на "Празднике топора" под Томском выписан из больницы

Сибирь
28 августа, 11:57 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 28, августа. /ТАСС

Ранее у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы

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ТОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Последний пациент, попавший в больницу после отравления на фестивале "Праздник топора" в Томской области, выписан из медучреждения в понедельник, сообщила ТАСС представитель облздрава.

"По состоянию на сегодня (28 августа) госпитализированных нет, сегодня выписан последний пациент", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, за последние дни новых обращений с жалобами на самочувствие в больницы от участников "Праздника топора" зафиксировано не было.

Ранее у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества "Праздник Топора", проходившего в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском, диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники, двое из них попали в больницу.

Роспотребнадзор объявил, что в анализах сотрудников предприятия, обслуживавшего столовую, обнаружен генетический материал шигеллы - возбудителя дизентерии. Кулинарный цех "Аппетит" (ООО "Аккурат"), который обслуживал столовую, прекратил свою деятельность по изготовлению и доставке обедов до завершения проверок.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Томские власти приняли решение закрыть фестиваль и парк "Околица", где проходило мероприятие. В фестивале принимали участие около 200 мастеров - плотники, гончары и кузнецы - из более чем 20 стран.

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