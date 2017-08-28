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В Забайкалье запустили золотоизвлекательную фабрику мощностью 340 тонн руды в год

Сибирь
28 августа, 12:06 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По данным пресс-службы губернатора края, с 2018 года ежегодный объем добычи составит 700 кг условного золота

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ЧИТА, 28 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Золотоизвлекательную фабрику запустили на Кирченовском месторождении в Забайкальском крае. После выхода на полную мощность она будет перерабатывать не менее 340 тонн руды в год, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Уже в третьем квартале этого года фабрика выйдет на полную мощность - не менее 340 тонн руды в год. С 2018 года ежегодный объем добычи здесь составит 700 кг условного золота. Отрабатывать первую очередь месторождения предполагается не менее восьми лет", - сказали в пресс-службе.

Кирченовское месторождение рудного золота и серебра находится в Оловяннинском районе Забайкальского края на правобережье реки Турга в пяти километрах северозападнее поселка Золотореченск.

Объемы добыча золота в Забайкальском крае увеличиваются уже несколько лет, в 2016 году они возросли на 6% и составили 12 тонн. Ранее власти края заявляли о намерении включить Забайкалье в первую пятерку регионов России по добыче золота. Пока регион находится на восьмом месте, уступая Красноярскому и Хабаровскому краям, Амурской, Магаданской и Иркутской областям, Чукотскому автономному округу и республике Якутия.

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