Полицейских из Иркутска наградят за спасение мужчины из горящего автомобиля

Васильева: школы в шести регионах России не полностью обеспечены бесплатными учебникамиОбщество 28 августа, 13:49
Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на УниверсиадеСпорт 28 августа, 13:42
Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в СирииАрмия и ОПК 28 августа, 13:41
Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытаниеМеждународная панорама 28 августа, 13:36
В СК реформировали структуру центрального аппаратаПолитика 28 августа, 13:34
Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млнСпорт 28 августа, 13:29
Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг КатараПолитика 28 августа, 13:24
Бывший футболист ЦСКА Тошич продолжит карьеру в "Партизане"Спорт 28 августа, 13:24
Газизов: вопрос об отставке главного тренера ФК "Уфа" Семака не поднималсяСпорт 28 августа, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился наградить полицейских из Иркутска, спасших мужчину из горящего автомобиля. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, один из них ранее уже был награжден медалью "За спасение погибавших" за спасение мужчины из загоревшейся квартиры.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека на пожаре подписал приказ о награждении полицейских патрульно-постовой службы Главного управления МВД России по Иркутской области старшего сержанта полиции Владимира Новика и старшего сержанта полиции Евгения Бугаевского медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - сообщила она.
Новик и Бугаевский ночью выехали на вызов после сообщения о том, что у одного из жилых домов находится автомобиль с работающим продолжительное время двигателем. В автомобиле находился мужчина в бессознательном состоянии, а из-под капота машины шел густой дым и вырывались языки пламени. Новик вытащил из горящей автомашины пострадавшего и после оказания ему первой помощи вместе с Бугаевским стал тушить автомобиль и эвакуировать стоящие рядом машины.
Новик в 2012 году указом президента РФ был награжден медалью "За спасение погибавших" за эвакуацию жильца горевшей квартиры. Прибыв на сообщение о пожаре, полицейские увидели в окне квартиры на первом этаже языки пламени и клубы дыма. Подогнав машину к окну и встав на капот, полицейские разбили стекло и, сбивая пламя с помощью автомобильного огнетушителя, осмотрели квартиру. Сотрудники вынесли мужчину, обнаруженного в задымленном коридоре в бессознательном состоянии, и оказали ему первую помощь.