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Полицейских из Иркутска наградят за спасение мужчины из горящего автомобиля

Сибирь
28 августа, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, один из них в 2012 году указом президента РФ был награжден медалью "За спасение погибавших" за эвакуацию жильца горевшей квартиры

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился наградить полицейских из Иркутска, спасших мужчину из горящего автомобиля. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, один из них ранее уже был награжден медалью "За спасение погибавших" за спасение мужчины из загоревшейся квартиры.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека на пожаре подписал приказ о награждении полицейских патрульно-постовой службы Главного управления МВД России по Иркутской области старшего сержанта полиции Владимира Новика и старшего сержанта полиции Евгения Бугаевского медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - сообщила она.

Новик и Бугаевский ночью выехали на вызов после сообщения о том, что у одного из жилых домов находится автомобиль с работающим продолжительное время двигателем. В автомобиле находился мужчина в бессознательном состоянии, а из-под капота машины шел густой дым и вырывались языки пламени. Новик вытащил из горящей автомашины пострадавшего и после оказания ему первой помощи вместе с Бугаевским стал тушить автомобиль и эвакуировать стоящие рядом машины.

Новик в 2012 году указом президента РФ был награжден медалью "За спасение погибавших" за эвакуацию жильца горевшей квартиры. Прибыв на сообщение о пожаре, полицейские увидели в окне квартиры на первом этаже языки пламени и клубы дыма. Подогнав машину к окну и встав на капот, полицейские разбили стекло и, сбивая пламя с помощью автомобильного огнетушителя, осмотрели квартиру. Сотрудники вынесли мужчину, обнаруженного в задымленном коридоре в бессознательном состоянии, и оказали ему первую помощь.

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