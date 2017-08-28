Новосибирский наукоград Кольцово получит 25 млн рублей на строительство электроподстанции

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Новосибирский наукоград Кольцово получит из федерального бюджета 25 млн рублей на развитие инфраструктуры Биотехнопарка, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона. На эти средства на территории парка построят электроподстанцию напряжением 10 кВ.

"Субсидия из федерального бюджета в размере 25 млн рублей будет направлена на развитие Биотехнопарка - строительство центрального распределительного пункта 10 кВ", - сказали в пресс-службе, добавив, что станция послужит развитию магистральных электрических сетей наукограда.

Помимо наукограда Кольцово, федеральные субсидии получили Жуковский - на создание зоны инновационного развития города в размере 50 млн рублей, и Реутов - на создание детского технопарка (21 млн рублей). Конкурс проводился впервые в рамках реализации стратегии социально- экономического развития наукоградов РФ.

Биотехнопарк Кольцово входит в научно-производственный кластер "Сибирский наукополис" - один из пилотных кластеров Минэкономразвития России. Среди резидентов Биотехнопарка - ведущий российский производитель коронарных стентов и катетеров для кардиохирургии "Ангиолайн". В этом году парк открыл крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств, БАДов и косметики.