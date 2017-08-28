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В Хакасии более 75 тыс. человек останутся без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Сибирь
28 августа, 15:07 UTC+3 ТАСС

В городе Черногорске введен режим повышенной готовности

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ТАСС, 28 августа. Более 75 тыс. человек останутся без холодного водоснабжения в городе Черногорске в Хакасии из-за аварии на трубопроводе. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении ГО, ЧС и пожарной безопасности.

"Для ликвидации порыва будет произведено отключение водоснабжения (9042 дома разной этажности, в которых проживает 75656 человек) на сутки с 24:00 (20:00 мск) 28 августа", - уточнили в ведомстве.

Порыв на трубопроводе произошел в 16:00 местного времени (12:00 мск) в понедельник. В ликвидации порыва участвуют четыре бригады (24 человека) "Хакасресводоконала". В городе введен режим повышенной готовности, горожанам рекомендовано запастись холодной водой.

"В первую очередь, холодной водой будут обеспечены объекты круглосуточного пребывания населения (стационары, больницы и др.). Детские сады на время отключения воды работать не будут", - добавили в ведомстве.

Черногорск - второй после республиканского центра, Абакана, город в Хакасии. По данным местной администрации, в нем проживают более 77 тыс. человек.

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