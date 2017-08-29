Водоснабжение в Черногорске в Хакасии восстановлено по резервной схеме

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ТАСС, 29 августа. Холодное водоснабжение в Черногорске в республике Хакасии, сбои которого были зафиксированы в понедельник из-за аварии на магистральном трубопроводе, восстановлено по резервной схеме. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"28 августа в 23:30 (19:30 мск) в Черногорске возобновлено холодное водоснабжение по резервной схеме", - отмечается в сообщении.
"После аварии на трубопроводе были кратковременные отключения воды, но так как коммунальным службам удалось подать водоснабжение по резервной схеме, масштабного отключения на сутки удалось избежать", - пояснили ТАСС в пресс-службе правительства республики. Ремонт поврежденного участка трубопровода продолжается.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 28 августа, в 16:00 на вводе холодного водоснабжения в Черногорске обнаружен порыв на трубопроводе диаметром 500 см. Черногорск - второй после республиканского центра, Абакана, город в Хакасии. По данным местной администрации, в нем проживают более 77 тыс. человек.