Три человека погибли в пожаре в Колпашево Омской области

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один скончался в больнице в результате пожара, произошедшего вечером понедельника в городе Колпашево Томской области. Предварительная причина пожара - поджог, сообщила во вторник единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Колпашевского района.

"В 21:16 (15:16 мск) произошло возгорание на третьем этаже жилого многоквартирного дома города Колпашево. В результате пожара пострадали два человека (один из них ночью скончался в больнице), два человека погибли на месте", - говорится в сводке ЕДДС

Уточняется, что одна пострадавшая в пожаре женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. По информации ЕДДС, площадь пожара составила девять квадратных метров, из здания было эвакуировано 60 человек.

"Предварительная причина пожара - внесение постороннего источника огня (поджог)", - сказано в сводке.