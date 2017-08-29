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В Алтайском крае на подготовку к отопительному сезону направят около 3,5 млрд рублей

Сибирь
29 августа, 8:45 UTC+3 АЛЕЙСК край/ 29, августа. /ТАСС

Сумма увеличена на 500 млн из-за строительства либо капитальной реконструкции 53 объектов теплоснабжения в 33 муниципальных образования

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АЛЕЙСК /Алтайский край/, 29 августа. /ТАСС/. Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов в Алтайском крае завершится к 15 сентября. На все мероприятия в этой сфере в общей сложности будет направлено около 3,5 млрд рублей, что на 500 млн больше прошлого года, сообщил во вторник журналистам в рамках рабочей поездки губернатора региона в город Алейск замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства края, начальник управления ЖКХ Андрей Голубцов.

"В этом году на подготовку к отопительному сезону будет направлено порядка 3,5 млрд рублей - это средства федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Рост на 500 млн обусловлен тем, что в регионе строятся либо капитально реконструируются 53 объекта теплоснабжения в 33 муниципальных образованиях - это модульные котельные, теплотрассы и другие необходимые объекты инфраструктуры", - сказал Голубцов.

По словам руководителя профильного управления, до конца года все новые объекты будут сданы - на них из общей суммы направляется порядка 1 млрд рублей. На сегодня подготовка к отопительному сезону в крае - порядка 90%, к 15 сентября она составит 100%.

По словам Голубцова, долг, сложившийся у региона в прошлые годы перед компанией "Кузбассразрезуголь", ежегодно уменьшается на 5-6% (в 2013 году он составлял порядка 850 рублей). На сегодня сумма долга за уголь перед организацией - порядка 600 млн рублей, но за уголь прошлых лет - в этом году расчеты за поставленное топливо идут вовремя. Объем потребностей муниципальных образований края в угле на 2017 год - 683,68 тыс. тонн - запасы топлива на объектах малой теплоэнергетики - 123,75 тыс. тонн - 89% от норматива, который должен быть обеспечен к 15 сентября.

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