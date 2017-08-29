Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарушившие противопожарный режим алтайские аграрии не получат субсидии в 2018 году

Сибирь
29 августа, 10:29 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, августа. /ТАСС

Решение принято из-за необходимости пресечь или недопустить ландшафтные пожары, которые возникают из-за сельскохозяйственных палов остатков травы и другой растительности на полях

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Алтайского края, допустившие нарушение противопожарного режима, не получат субсидий из бюджета региона в 2018 году, - к октябрю 2017 года ГУ МЧС региона сформирует списки нарушителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"До 30 октября ГУ МЧС по Алтайскому краю предоставит в Минсельхоз региона официальный список агропредприятий, допустивших нарушение пункта 218 Правил противопожарного режима в РФ. Сведения внесут в специализированную базу данных и на ее основе с февраля по июнь 2018 года министерство будет принимать решения о возможности субсидирования. Соответственно предприятия, допустившие нарушения Правил противопожарного режима в РФ, субсидии оформить не смогут", - сказали в МЧС.

Смотрите также

Штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров и ветра объявлено в четырех регионах Сибири

Пожароопасная ситуация в Сибири сохранится до осени

Площадь природных пожаров в регионах выросла в несколько раз из-за поджогов травы

По данным ведомства, такое решение на уровне региона было принято в связи с необходимостью пресечь или недопустить ландшафтные пожары, которые возникают из-за сельскохозяйственных палов остатков травы и другой растительности на полях. Изменения, по инициативе ГУ МЧС по Алтайскому краю, были внесены в постановление правительства региона об утверждении порядка субсидий аграриям из регионального бюджета.

С начала пожароопасного сезона (21 апреля - прим. ТАСС) на землях лесного фонда произошло 219 пожаров, огнем пройдена площадь 159,53 га. Причины возникновения лесных пожаров: 80 - нарушение населением правил пожарной безопасности на природных объектах, 8 - сельхозпалы, 130 - грозовые разряды. В прошлом году когда пожароопасный сезон был объявлен 16 апреля, на 29 августа фиксировалось 225 лесных пожаров общей площадью 337,11 га.

Для аграрного Алтайского края тема защиты от возгораний в сфере сельского хозяйства очень актуальна: регион обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн га, из которых в этом году засеяны 5,421 млн га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама