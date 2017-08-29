Нарушившие противопожарный режим алтайские аграрии не получат субсидии в 2018 году

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Алтайского края, допустившие нарушение противопожарного режима, не получат субсидий из бюджета региона в 2018 году, - к октябрю 2017 года ГУ МЧС региона сформирует списки нарушителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"До 30 октября ГУ МЧС по Алтайскому краю предоставит в Минсельхоз региона официальный список агропредприятий, допустивших нарушение пункта 218 Правил противопожарного режима в РФ. Сведения внесут в специализированную базу данных и на ее основе с февраля по июнь 2018 года министерство будет принимать решения о возможности субсидирования. Соответственно предприятия, допустившие нарушения Правил противопожарного режима в РФ, субсидии оформить не смогут", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, такое решение на уровне региона было принято в связи с необходимостью пресечь или недопустить ландшафтные пожары, которые возникают из-за сельскохозяйственных палов остатков травы и другой растительности на полях. Изменения, по инициативе ГУ МЧС по Алтайскому краю, были внесены в постановление правительства региона об утверждении порядка субсидий аграриям из регионального бюджета.

С начала пожароопасного сезона (21 апреля - прим. ТАСС) на землях лесного фонда произошло 219 пожаров, огнем пройдена площадь 159,53 га. Причины возникновения лесных пожаров: 80 - нарушение населением правил пожарной безопасности на природных объектах, 8 - сельхозпалы, 130 - грозовые разряды. В прошлом году когда пожароопасный сезон был объявлен 16 апреля, на 29 августа фиксировалось 225 лесных пожаров общей площадью 337,11 га.

Для аграрного Алтайского края тема защиты от возгораний в сфере сельского хозяйства очень актуальна: регион обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн га, из которых в этом году засеяны 5,421 млн га.