Погорельцы из села Черемушки в Бурятии начали заселяться в новые дома

УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Жителей села Черемушки в Бурятии, чьи дома сгорели при пожаре 28 апреля, начали заселять в новое жилье. Об этом ТАСС сообщила во вторник Оксана Тришкина, глава поселения Гремячинское, в состав которого входят Черемушки.

28 апреля из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха со стороны болота возле населенного пункта началось возгорание, оно мгновенно перекинулось на село. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 домов. Тогда пожарные подразделения боролись со стихией несколько часов, была задействована авиация МЧС, в результате огнеборцам удалось отстоять более 30 жилых строений.

"Окончательная сдача новых домов у нас назначена на первое сентября. Но, могу сказать, практически все уже готово, люди начинают заселяться в новые построенные дома", - сообщила Тришкина.

Строительные работы в селе начались в июне. По словам Тришкиной, уже возведено 15 домов, также восстановлена сгоревшая надстройка к лыжной базе, где тренируются дети. "Еще четыре уничтоженных огнем дома - их жильцы изъявили желание переехать в другие населенные пункты: одна семья заселилась уже в приобретенном жилье в Гремячинске, один мужчина - в село Турка переехал, еще одни [семья] уехали в Селенгинск - там приобрели недвижимость. И еще одна женщина купила квартиру в Улан-Удэ", - сказала глава поселения.

Она также сообщила, что накануне на месте работала комиссия, в которую входят в том числе сотрудники МЧС, Минстроя Бурятии. "Мы осматривали дома, сверяли работы с графиком. Могу сказать, там все нормально, остались мелочи, необходимо убрать строительный мусор. Дома построены, люди заселяются", - отметила Тришкина, добавив, что оснонвую часть актов приемки выполненных работ жители уже подписали.