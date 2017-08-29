Авиакомпания Air China откроет рейсы из Читы в Пекин с сентября

ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Авиасообщение по маршруту Чита - Хайлар - Пекин откроется с 5 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства территориального развития Забайкальского края.

"С 5 сентября авиакомпания Air China запустит рейсы по направлению Чита - Хайлар - Пекин. Они будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Осуществлять перелеты будут на самолетах Боинг-737", - сказали в пресс- службе.

Выполнение полетов между Читой и Пекином было прервано осенью 2016 года из-за реконструкции международного аэропорта города Хайлар.

Ранее было принято решение об открытии регулярных авиалиний между Читой и городом Маньчжурия на севере Китая.