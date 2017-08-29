Авиакомпания Air China откроет рейсы из Читы в Пекин с сентября

Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и ГерманииМеждународная панорама 29 августа, 12:18
СМИ: тунисский футболист Абденнур отказался от перехода в "Зенит"Спорт 29 августа, 12:16
Авербух: фигуристки Медведева и Загитова будут главными претендентками на золото ОИ-2018Спорт 29 августа, 12:06
Приложение "Голос" позволит попасть на кастинг шоуКультура 29 августа, 12:00
Карякин: уроки шахмат в российских школах помогут ученикам развивать логикуСпорт 29 августа, 11:56
Постригай вошел в состав комитета спортсменов Международной федерации каноэСпорт 29 августа, 11:55
Орешкин: курс рубля в ближайшие месяцы будет стабиленЭкономика и бизнес 29 августа, 11:53
Более 320 человек поучаствуют в чемпионате WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге в 2017 годуНовости Урала 29 августа, 11:50
Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения ИвахненкоОбщество 29 августа, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Авиасообщение по маршруту Чита - Хайлар - Пекин откроется с 5 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства территориального развития Забайкальского края.
"С 5 сентября авиакомпания Air China запустит рейсы по направлению Чита - Хайлар - Пекин. Они будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Осуществлять перелеты будут на самолетах Боинг-737", - сказали в пресс- службе.
Выполнение полетов между Читой и Пекином было прервано осенью 2016 года из-за реконструкции международного аэропорта города Хайлар.
Ранее было принято решение об открытии регулярных авиалиний между Читой и городом Маньчжурия на севере Китая.