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Авиакомпания Air China откроет рейсы из Читы в Пекин с сентября

Сибирь
29 августа, 11:28 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 29, августа. /ТАСС

Полеты по данному направлению были прекращены осенью 2016 года из-за реконструкции международного аэропорта города Хайлар

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ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Авиасообщение по маршруту Чита - Хайлар - Пекин откроется с 5 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства территориального развития Забайкальского края.

"С 5 сентября авиакомпания Air China запустит рейсы по направлению Чита - Хайлар - Пекин. Они будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Осуществлять перелеты будут на самолетах Боинг-737", - сказали в пресс- службе.

Выполнение полетов между Читой и Пекином было прервано осенью 2016 года из-за реконструкции международного аэропорта города Хайлар.

Ранее было принято решение об открытии регулярных авиалиний между Читой и городом Маньчжурия на севере Китая.

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