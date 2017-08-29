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Лесные пожары в сентябре на западе и востоке Сибири могут привести к ЧС

Сибирь
29 августа, 11:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, августа. /ТАСС

По информации Авиалесоохраны, с начала 2017 года на территории России ликвидировано более 9 тыс. лесных пожаров на площади более 1,3 млн га

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НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за лесных пожаров в сентябре прогнозируется на западе и востоке Сибирского федерального округа (СФО), сообщила во вторник федеральная Авиалесоохрана.

"В соответствии с прогнозом повышенная вероятность возникновения ЧС в лесах в сентябре 2017 года ожидается на территории южной и восточной частей Омской области, западной части Новосибирской области, западной части Алтайского края, восточной части Республики Тыва, южной части Иркутской области", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, также высок риск лесных пожаров на всей территории Бурятии, за исключением северной части, и в Забайкальском крае.

По данным Авиалесоохраны, с начала 2017 года на территории России ликвидировано более 9 тыс. лесных пожаров на площади более 1,3 млн га.

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