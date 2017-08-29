Первый этап реконструкции трассы к томскому лесопромышленному кластеру завершится осенью

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Строители намерены к концу осени 2017 года завершить первый этап реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское, ведущей к крупному лесопромышленному кластеру (ЛПК) на востоке Томской области. 10 сентября откроется мост через реку Итатку, сообщил журналистам во вторник начальник управления автомобильных дорог Томской области Юрий Дроздов.

По информации региональной администрации, сейчас завершены работы по устройству опор и сборке пролетного строения моста через реку Итатку, укладывается асфальт, дорожники укрепляют откосы земляного полотна и рекультивируют землю. "Завершим [строительство] в срок - 10 сентября", - ответил Дроздов на вопрос о пуске движения по новому мосту через Итатку.

В свою очередь, глава региона Сергей Жвачкин, побывавший на стройплощадке, пояснил, что обновленная трасса необходима также жителям нескольких восточных районов, и будет способствовать развитию одного из крупнейших в стране Асиновского лесопромышленного парка. "При реконструкции мы учли нагрузку на дорожное полотно, интенсивное движение грузовиков, в том числе лесовозов. Ограничивать тоннаж в межсезонье больше не будем", - отметил Жвачкин.

Ранее сообщалось, что протяженность всей трассы составляет 53 километра. По проекту, на первом этапе построен мост через реку Итатка под нагрузку 140 тонн и реконструирован отрезок полотна 12,65 километра со стороны Асина.

Стоимость реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на первом этапе составляет 945 млн рублей, в том числе 500 млн рублей - из федерального бюджета и 445 млн рублей - из областного. Общая стоимость реконструкции трассы протяженностью 53 километра оценивается в 3,07 млрд рублей.

Автодорога Камаевка - Асино - Первомайское является главной дорогой для развития крупнейшего ЛПК в Асиновском районе на востоке Томской области. Там в рамках межправительственных соглашений китайский инвестор создает лесопромышленный парк из десяти заводов общей стоимостью более 30 млрд рублей. Глава Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что привлечь федеральные средства на реконструкцию трассы позволил федеральный проект "ИНО Томск" по созданию в регионе инновационного территориального центра.