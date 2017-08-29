Неизвестные ограбили музей в Забайкалье

ЧИТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Двое неизвестных ограбили в ночь на вторник Агинский национальный музей в Забайкальском крае, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В ночь на вторник в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных напали на сторожа музея, связали его скотчем и похитили культурные ценности", - сказали в пресс-службе. Что именно украдено из музея, в ведомстве не уточнили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых.

Музей в поселке Агинское основан в 1961 году. Он носит имя ученого, исследователя и путешественника Гомбожаба Цыбикова.