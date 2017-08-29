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В Забайкалье 55 судовладельцев оштрафованы в ходе акции "Вода - безопасная территория"

Сибирь
29 августа, 13:21 UTC+3 ТАСС

Среди основных нарушений - управление судном без документов и нарушение правил перевозки пассажиров

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ТАСС, 29 августа. Сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности 55 судовладельцев в ходе всероссийской акции "Вода - безопасная территория", прошедшей в Забайкалье. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В течение недели более двух тысяч человек участвовали в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности на воде. За различные нарушения правил эксплуатации маломерных судов 55 жителей края привлечены к административной ответственности", - сказал представитель ведомства.

В патрульные группы, кроме инспекторов МЧС, входили полицейские, представители власти и общественных организаций. Основными нарушениями стали случаи управления судном без документов и нарушение правил перевозки пассажиров.

"В текущем году количество происшествий на реках и озерах снижено на 23, количество погибших также уменьшено более чем в два раза. Это говорит об ответственном и серьезном отношении граждан к обеспечению безопасности на воде", - отметили в пресс-службе.

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