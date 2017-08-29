Сотрудники МЧС спасли двух человек из лодки со сломанным мотором на Байкале

ТАСС, 29 августа. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из лодки, дрейфовавшей по Байкалу. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"Дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о лодке с людьми на борту, дрейфующей на озере Байкал. Мужчины, переправляющиеся из населенного пункта Слюдянка в поселок Листвянку, оказались в опасной ситуации из-за вышедшего из строя мотора. Они затруднились назвать свое местоположение", - сказал собеседник агентства.

Спасатели воспользовались дедовским методом, чтобы определить координаты судна, они связались с потерпевшими по телефону и попросили их выставить стрелки наручных часов по двум мысам, видимым с лодки. Перенеся данные на карту, спасатели получили примерное местонахождение лодки.

"Менее чем через час поисково-спасательная операция была завершена. Моторку с людьми обнаружили в пяти километрах от берега в районе станции Мангутай и отбуксировали в Слюдянку", - добавили в пресс-службе.