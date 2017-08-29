Сотрудники МЧС спасли двух человек из лодки со сломанным мотором на Байкале

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ТАСС, 29 августа. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из лодки, дрейфовавшей по Байкалу. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
"Дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о лодке с людьми на борту, дрейфующей на озере Байкал. Мужчины, переправляющиеся из населенного пункта Слюдянка в поселок Листвянку, оказались в опасной ситуации из-за вышедшего из строя мотора. Они затруднились назвать свое местоположение", - сказал собеседник агентства.
Спасатели воспользовались дедовским методом, чтобы определить координаты судна, они связались с потерпевшими по телефону и попросили их выставить стрелки наручных часов по двум мысам, видимым с лодки. Перенеся данные на карту, спасатели получили примерное местонахождение лодки.
"Менее чем через час поисково-спасательная операция была завершена. Моторку с людьми обнаружили в пяти километрах от берега в районе станции Мангутай и отбуксировали в Слюдянку", - добавили в пресс-службе.