На Алтае в 2017 году откроют завод по переработке гречихи за 82 млн рублей

АЛЕЙСК /Алтайский край/, 29 августа. /ТАСС/. Новое предприятие по переработке гречихи откроют в Алейском районе Алтайского края (лидер в РФ по производству этой крупы) к декабрю 2017 года. Завод с общим объемом инвестиций в 82 млн рублей строит торговая компания "Сибиряк", сообщил во вторник журналистам в рамках рабочей поездки в район губернатора края Александра Карлина директор предприятия Евгений Никифоров.

"На строительство завода направили 70 млн рублей, открыть планируем в октябре этого года. Еще 12 млн направим на линию по фасовке - откроем ее к декабрю, фасовать будем по 800 граммов. Средства используем только свои, никаких кредитов", - сказал Никифоров.

По словам директора предприятия, ранее компания занималась только куплей-продажей сельхозпродукции. Мощности по переработке составят 60 тонн в сутки, закупать сырье планируется у фермеров в Алейском и соседних районах. Основные поставки будут производить за Урал, в планах - выйти на Казахстан.

По данным регионального Минсельхоза, в этом году аграрии высадили на 170 тыс. га больше гречихи, чем в прошлом - 750 тыс. га. Это не лучшим образом сказывается на цене - около полутора недель назад она снизилась на 1,5-2 тыс. рублей за тонну. В то же время, как отмечают в ведомстве, рентабельность крупы составит порядка 80-100% за счет объемов. По словам Никифорова, цена гречихи сейчас порядка 9 рублей за килограмм, что выгодно для переработчиков.

"Обозначить точно, какие мощности по переработке именно гречихи задействованы в крае сложно: часть из них относятся к мукомольной, а часть к крупяной промышленности. Но я могу сказать однозначно - ни один килограмм гречихи не вывозится из края в непереработанном виде. Что касается цены - катастрофы на этом рынке нет, будет рентабельность и для крестьян, и для переработчиков. Продукт будет доступен по цене не только для жителей Алтайского края, но и других регионов России", - пояснил Карлин.

Алтайский край - лидер по производству гречневой крупы - ежегодно здесь производится 40-50% этой продукции в РФ, по итогам прошлого года - 45%. За последние пять лет общая выработка круп в крае увеличилась на 35%. В 2016 году алтайские предприятия произвели 385 тыс. тонн (80%) в Сибирском федеральном округе и 21% в РФ. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай гречихи - 584 тыс. тонн зерна.