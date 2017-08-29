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Кожевенный завод в моногороде Заринск на Алтае планируют сдать к концу 2018 года

Сибирь
29 августа, 17:07 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, августа. /ТАСС

На предприятии стоимостью около 1,5 млрд рублей будут работать не менее 150 человек

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БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Рязанская группа компаний "Русская кожа" начала строительство кожевенного завода в моногороде Заринске Алтайского края, сдать его планируется в конце 2018. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"На строительство объекта планируется направить около 1,5 млрд рублей. На предприятии "Русская кожа Алтай" будут работать не менее 150 человек. Уже в этом году основные здания заведут под крышу, вырыты котлованы для строительства очистных сооружений, сейчас на площадке устанавливают сваи - их будет около 2,4 тыс., начинают монтировать каркасы производственных помещений. Открыть предприятие планируется в конце 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Трехстороннее соглашение между краевыми, муниципальными властями и руководством "Русской кожи" о создании предприятия в Заринске было подписано в сентябре 2015 года. По проекту, мощность переработки составит 950 тыс. кв. метров кожи в год, сырье будет закупаться в сибирских регионах. Предполагается, что предприятие будет способствовать импортозамещению, уходу от сырьевой зависимости. В администрации региона отметили, что открытие завода может стать импульсом для развития производства обуви, галантереи, кожаной мебели.

Ранее сообщалось, что Заринск получит до 48 млн рублей на строительство дороги к будущему заводу "Русской кожи" - средства будут направлены федеральной некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов". В начале августа 2017 года Минэкономразвития края сообщило, что заявку моногорода Заринска на создание территории опережающего развития (ТОР) поддержали в Минэкономразвития РФ - пока документы на стадии рассмотрения. Объем инвестиций в первый в регионе ТОР должен, по данным профильного ведомства края, составить не менее 2,5 млрд рублей на первом этапе.

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