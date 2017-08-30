Заморозки в Забайкалье ожидаются до 1 сентября

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ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до 1 сентября, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"Синоптики сообщают, что 31 августа и 1 сентября местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заморозки будут в крае до 30 августа.
Региональный главк МЧС призвал жителей региона следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища. "В крае участились случаи бытовых пожаров из-за неисправных отопительных печей", - отмечают в МЧС.
По данным региональных СМИ, 27 августа в окрестностях столицы края Читы выпал первый снег, который быстро растаял.