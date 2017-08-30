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Заморозки в Забайкалье ожидаются до 1 сентября

Сибирь
30 августа, 9:07 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 30, августа. /ТАСС

Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности при обогревании домов

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ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до 1 сентября, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Синоптики сообщают, что 31 августа и 1 сентября местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заморозки будут в крае до 30 августа.

Региональный главк МЧС призвал жителей региона следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища. "В крае участились случаи бытовых пожаров из-за неисправных отопительных печей", - отмечают в МЧС.

По данным региональных СМИ, 27 августа в окрестностях столицы края Читы выпал первый снег, который быстро растаял.

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