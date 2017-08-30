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"Обувь России" построит две фабрики в моногороде Линево в Новосибирской области

Сибирь
30 августа, 10:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в планах - создание здесь российско-итальянского обувного кластера с инвестициями около 80 млн евро

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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Обувь России" построит две фабрики в монопрофильном поселке Линево (Новосибирская область), сообщила в среду министр экономического развития региона Ольга Молчанова на совещании в администрации региона.

"Мы планировали организовать в Линево центр по подготовке современных кадров (для обувной промышленности - прим. ТАСС). Предполагалось, что Италия даст нам технологии и специалистов. Если это произойдет, то поможет выйти нам на новый уровень. Но пока реализуется производственная часть - "Обувь России" собирается строить две фабрики в Линево", - сказала Молчанова.

Она добавила, что "Обувь России" нуждается в расширении производственных мощностей для того, чтобы справляться с растущим объемом заказов.

Ранее сообщалось, что в Линево планируется создать российско-итальянский обувной кластер с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие поселка - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова").

"Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство. В стране работает более 450 магазинов компании.

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