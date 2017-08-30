В Красноярске до конца 2017 года создадут комплексный авиационно-спасательный центр

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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, воздушные суда которого будут участвовать в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий от Урала до Дальнего Востока, завершится к концу 2017 года. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.
"Работа по дооснащению комплексного центра продолжается сейчас. Я думаю, до конца года формирование его мы завершим. Расширение зоны ответственности (с 2017 года в ведении СРЦ находятся, помимо Сибири, Уральский и Дальневосточный федеральные округа - прим. ТАСС) показало, что сидеть и ждать работы не приходится", - сказал Диденко.
Он пояснил, что авиация центра в этом году уже участвовала в борьбе с недавними лесными пожарами на Ямале, работала во время наводнения на Дальнем Востоке, тушила масштабные пожары в Красноярском крае, когда в сухую погоду в разных населенных пунктах загорелись сотни жилых домов. Сейчас идет доукомплектование центра техникой - в этом году он уже получил самолеты Ил-76 и Бе-200, а также вертолет Ми-8. Еще один Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 должны поставить до конца года.
Ранее сообщалось, что авиационная группировка СРЦ МЧС после реорганизации расширится и составит 24 самолета и вертолета.