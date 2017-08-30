Всем погорельцам иркутской деревни Пойма выдали жилищные сертификаты

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Жители деревни Пойма Тайшетского района в Иркутской области, чьи дома сгорели в природном пожаре в мае, получили жилищные сертификаты, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Жителям деревни Пойма, пострадавшим во время пожара в мае 2017 года, выдали 18 свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья", - сказали в пресс-службе.

Ранее у жителей Поймы возникли проблемы при подаче документов на получение выплат из-за того, что все сгоревшие дома были ненадлежащим образом оформлены в собственность. В пресс-службе отметили, что в связи с этим по поручению главы региона Сергея Левченко в иркутском правительстве была создана специальная комиссия. "На комиссии были предоставлены выписки из похозяйственных книг и справки из энергосбытовой компании, что люди проживали в этом населенном пункте", - сказали в пресс-службе.

4 августа вопрос обеспечения жильем погорельцев в Иркутской области затронул на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин. Он поручил заселить всех в срок до 30 сентября. Тогда же полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что регионы Сибири, в которых сгорели десятки жилых домов во время крупных весенних пожаров, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленный срок.