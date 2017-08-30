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Власти Кузбасса до конца года направят около 1 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам

Сибирь
30 августа, 14:30 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, августа. /ТАСС

По решению Амана Тулеева с 1 января 2018 года всем работникам бюджетных организаций без исключения заработная плата будет повышена как минимум на 4%

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КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Власти Кемеровской области до конца года увеличат фонд оплаты труда (ФОТ) работникам бюджетной сферы, направив на эти цели 950 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе обладминистрации.

По данным пресс-службы, решение увеличить ФОТ было принято в среду на совещании с участием губернатора Амана Тулеева. "На эти цели до конца года будет дополнительно направлено 950 млн рублей из областного бюджета", - сказали в пресс-службе, уточнив, что рост зарплаты для каждой категории работников будет зависеть от нагрузки, стажа и ряда других критериев.

С 1 сентября вырастет зарплата 11 тысяч работников культуры (библиотекарей, сотрудников музеев, филармонии, театральных деятелей и т. д.), в среднем - с 20 до 25 тыс. рублей. Также увеличится фонд оплаты труда для 6,3 тысячи педагогов дополнительного образования - музыкальных, спортивных школ, центров творчества, станций юных натуралистов. Их зарплата должна вырасти на 3 тыс. - до 27 тыс. рублей.

Кроме того, средства будут направлены на повышение зарплаты соцработников, которых в регионе насчитывается более 3,6 тыс. человек. "Они получают в среднем 18,6 тыс. рублей, а с 1 сентября уровень оплаты поднимется до 22,7 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Еще для одной категории - 12,1 тысячи работников медучреждений - фонд оплаты туда увеличится с 1 октября. По данным пресс-службы, зарплата врачей в среднем вырастет с 43,6 тысячи до 51 тыс. рублей, у среднего медперсонала - с 22 тыс. в 2016 году до 25 тыс., у младшего - с 14,8 тыс. до 22 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2017 года медработники в Кузбассе перейдут на новую систему начисления зарплаты: гарантированная часть (оклад) вырастет до 55-60% с сегодняшних 23-25%, компенсационные выплаты снизятся с 33-35% до 10-15%, стимулирующие - с 40-44% до 30%. В обладминистрации добавили, что "по решению Амана Тулеева с 1 января 2018 года всем бюджетникам без исключения заработная плата будет повышена как минимум на 4%".

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