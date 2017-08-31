Школьники в Забайкалье будут изучать родной край с первого по девятый класс

ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Школьники в Забайкальском крае с этого года будут изучать историю, культуру и географию региона с первого по девятый класс, сообщила в четверг пресс-служба краевого Минобразования.

"С 1 сентября в школах Забайкальского края вводится интегрированный курс "Забайкаловедение" для пятого - девятого классов. Ранее курс был введен в первом - четвертом классах", - сказали в пресс-службе.

Курс состоит из шести учебных модулей, разработанных с учетом региональной, национальной и этнокультурной специфики Забайкальского края. Они посвящены литературе, культуре, истории, географии и природе региона, а также его устойчивому развитию.

В этом году учебный год в Забайкальском крае начнется для 142 тысяч школьников, 16 тысяч из них - первоклассники. К 1 сентября в регионе подготовлены 572 школы.