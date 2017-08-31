Школьники в Забайкалье будут изучать родной край с первого по девятый класс

Партию первого в России электронного учебника для слепых отправили в школу-интернат ХМАОНовости Урала 31 августа, 9:35
СМИ: менее 23% билетов продано на Олимпийские игры в ПхенчханеСпорт 31 августа, 9:35
Российский боксер Липинец может в ноябре провести бой за вакантный титул IBFСпорт 31 августа, 9:22
Ученые ищут баланс между аквакультурой и традиционным рыболовством на Дальнем ВостокеВ стране 31 августа, 9:15
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на побережье БайкалаСибирь 31 августа, 9:13
Кремлев: AIBA управляет временная администрация во главе с ФалчинеллиСпорт 31 августа, 9:07
Пострадавшую в ДТП на Кипре жительницу Челябинска доставили в РФНовости Урала 31 августа, 9:06
Умерла народная артистка России Людмила РюминаКультура 31 августа, 9:03
Бразилия без Руссефф: что изменилось за год после импичментаМеждународная панорама 31 августа, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Школьники в Забайкальском крае с этого года будут изучать историю, культуру и географию региона с первого по девятый класс, сообщила в четверг пресс-служба краевого Минобразования.
"С 1 сентября в школах Забайкальского края вводится интегрированный курс "Забайкаловедение" для пятого - девятого классов. Ранее курс был введен в первом - четвертом классах", - сказали в пресс-службе.
Курс состоит из шести учебных модулей, разработанных с учетом региональной, национальной и этнокультурной специфики Забайкальского края. Они посвящены литературе, культуре, истории, географии и природе региона, а также его устойчивому развитию.
В этом году учебный год в Забайкальском крае начнется для 142 тысяч школьников, 16 тысяч из них - первоклассники. К 1 сентября в регионе подготовлены 572 школы.