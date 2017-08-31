Причиной массового отравления на турбазе на Байкале стал норовирус

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ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Норовирус стал причиной массового отравления на турбазе "Утулик" на Байкале, которое произошло во время проходившего там на прошлой неделе театрального фестиваля. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
"В рамках эпидрасследования предварительно установлено, что причиной отравления стал норовирус. Он обнаружен у четырех работников турбазы и 13 из 22 обращавшихся в жалобами гостей", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, отдыхающие с турбазы "Утулик" начали обращаться за медицинской помощью вечером 23 августа. Всего на турбазе отдыхают более 400 отдыхавших, госпитализированы были 22 человека.
По данным надзорного ведомства, новых случаев заражения на данный момент не выявлено. Турбаза в настоящий момент закрыта.
База отдыха "Утулик" является ведомственным учреждением Ангарского нефтехимического комбината ("Роснефть"). С 18 по 24 августа на ее площадке проводился фестиваль любительских театров "Театральная осень на Байкале - 2017".