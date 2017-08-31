Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на побережье Байкала

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло минувшей ночью на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 03:53 по местному времени (22:53 мск среды). Его эпицентр находился на берегу Байкала южнее острова Ольхон.

Отмечается, что жители деревни Тырган ощутили силу толчка в 3 балла. Энергетический класс сейсмособытия - 9,8.