Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на побережье Байкала

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ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло минувшей ночью на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошел в 03:53 по местному времени (22:53 мск среды). Его эпицентр находился на берегу Байкала южнее острова Ольхон.
Отмечается, что жители деревни Тырган ощутили силу толчка в 3 балла. Энергетический класс сейсмособытия - 9,8.