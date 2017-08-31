Компания из структуры Газпромбанка профинансирует четвертый мост в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 августа. Министерство транспорта и дорожного хозяйство Новосибирской области определило концессионера для строительства четвертого моста через реку Обь. Им стала "Сибирская концессионная компания", принадлежащая дочерней структуре Газпромбанка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В соответствии с решением конкурсной комиссии победителем конкурса признано ООО "Сибирская концессионная компания", - сказали в пресс-службе.

Согласно протоколу о результатах конкурса, опубликованному Минтрансом региона, компания выделит на строительство платного моста 26,2 млрд рублей, а ее минимальный гарантированный доход составит 47 млрд рублей. В конкурсе также принимала участие компания "Северо- Восточная магистраль", "Новосибирская концессионная компания" подавала заявку, но в итоге в конкурсе не участвовала.

"Сибирская концессионная компания" принадлежит дочерней структуре Газпромбанка и московской Производственной фирме "ВИС", одним из собственников которой является гендиректор "ТЭК Мосэнерго" Игорь Рябов. Совет директоров "ТЭК Мосэнерго" возглавляет известный российский бизнесмен Игорь Ротенберг, компания занимается строительством крупных объектов энергетики, в том числе Сахалинской ГРЭС-2, Богучанской ГЭС в Красноярском крае, Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Мост будет строиться на условиях концессии за счет федерального бюджета, средств частного инвестора и областного бюджета, стоимость проекта оценена в 35 млрд рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 млрд рублей, остальное обеспечат средства концессионера и областного бюджета. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них - жилые здания. Чтобы обеспечить доход концессионера, проезд по мосту будет платным.