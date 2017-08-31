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Официальные пляжи Омска будут закрыты с 1 сентября

Сибирь
31 августа, 13:55 UTC+3 ТАСС

По сообщению МЧС, гибели людей за сезон не допущено

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ТАСС, 31 августа. МЧС не допустило гибели людей на официальных пляжах Омска за купальный сезон, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"С 1 сентября все пять городских муниципальных пляжей города Омска будут официально закрыты. В течение следующей недели будут закрыты остальные пляжи области. Случаев гибели людей на официально принятых в эксплуатацию пляжах зарегистрировано не было", - сказал представитель ведомства.

Начата подготовка к закрытию пляжей, с пятницы на них не будут дежурить спасатели.

Всего в купальный сезон 2017 года в Омске функционировало 14 пляжей.

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