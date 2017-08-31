Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК на Алтае проверит управляющую компанию, в ливневой трубе которой застрял ребенок

Сибирь
31 августа, 17:07 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 31, августа. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию, опасный объект до сих пор остается открытым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Доследственную проверку проводит СУ СК в Республике Алтай по сообщению о девочке восьми лет, которая застряла в канализационной трубе, принадлежащей одной из управляющих компаний города Горно-Алтайска. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по региону.

"31 августа в СМИ появились сведения о том, что во дворе дома по переулку Технологический в городе Горно-Алтайске девочка застряла в металлической трубе ливневой канализации. Неглубокая шахта колодца, в которой расположена труба, представляет опасность", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы правительства региона, выбраться из водосливной трубы девочке помог пожарный Артем Сабашкин, который по вызову прохожих прибыл на место происшествия в составе опергруппы пожарной части № 2 ГУ МЧС по Республике Алтай. В СУ СК по региону подчеркивают, что несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию жильцов дома, сотрудников прибывшей опергруппы, которые обратились к компанию с просьбой закрыть опасный объект, он до сих пор остается открытым.

СК проводит доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка работе управляющей компании и по ее результатам принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
3
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
4
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
5
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
6
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
7
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама