СК на Алтае проверит управляющую компанию, в ливневой трубе которой застрял ребенок

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Доследственную проверку проводит СУ СК в Республике Алтай по сообщению о девочке восьми лет, которая застряла в канализационной трубе, принадлежащей одной из управляющих компаний города Горно-Алтайска. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по региону.
"31 августа в СМИ появились сведения о том, что во дворе дома по переулку Технологический в городе Горно-Алтайске девочка застряла в металлической трубе ливневой канализации. Неглубокая шахта колодца, в которой расположена труба, представляет опасность", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы правительства региона, выбраться из водосливной трубы девочке помог пожарный Артем Сабашкин, который по вызову прохожих прибыл на место происшествия в составе опергруппы пожарной части № 2 ГУ МЧС по Республике Алтай. В СУ СК по региону подчеркивают, что несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию жильцов дома, сотрудников прибывшей опергруппы, которые обратились к компанию с просьбой закрыть опасный объект, он до сих пор остается открытым.
СК проводит доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка работе управляющей компании и по ее результатам принято процессуальное решение.