Омск 5 лет будет получать по 500 млн рублей на благоустройство дворов

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ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Омск в течение пяти лет будет ежегодно получать по 500 млн рублей на благоустройство дворов и создание общественного пространства, сообщил губернатор региона Виктор Назаров, которого цитирует в четверг пресс-служба областного правительства.
"Омск будет получать на благоустройство городских территорий порядка 500 миллионов рублей ежегодно в течение пяти лет. Со следующего года это будут не только дворы, но и парковые зоны, общественные пространства. Наша задача - сделать город привлекательным для омичей непосредственно в месте проживания, чтобы они могли выйти в парк рядом со своим домом", - цитирует Назарова пресс-служба.
По словам губернатора, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Омск в 2017 году получил порядка 480 млн рублей. На эти средства в 186 омских дворах проводится ремонт дворовых проездов, замена бордюров и асфальтирование тротуаров. В следующем году акцент будет сделан именно на благоустройстве территорий.
Проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в России по поручению президента РФ Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны - центральные улицы, площади, скверы. В нынешнем и в следующем годах на эти цели из федерального бюджета регионам будет выделено около 50 млрд рублей.