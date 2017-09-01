В Новосибирске четыре рейса отправлены на запасной аэродром и шесть задержаны из-за тумана

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Густой туман в Новосибирске ночью и утром в пятницу привел к тому, что четыре прилетающих рейса были направлены на запасной аэродром в Барнаул. Задерживается вылет шести самолетов, сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево (Новосибирск).

"1 сентября ночью и утром на территории аэропорта Толмачево и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров. <…> Посадка и взлет воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна", - говорится в сообщении.

Рейсы S7 из Москвы, Санкт-Петербурга, Оша и Пекина отправлены на запасной аэродром в Барнаул.

По данным на 9 утра (05:00 мск), задержан вылет рейсов S7 174 Новосибирск - Москва (до 11:30), S7 178 Новосибирск - Москва (до 09:45), ДР 420 Новосибирск - Москва (до 11:05), S7 3051 Новосибирск - Нижневартовск (до 11:30), S7 857 Новосибирск - Прага (до 10:00), СУ 1307 Новосибирск - Москва (до 11:20). Их отправка будет осуществляться по мере прибытия самолетов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки.

Ранее сообщалось, что также из-за тумана задерживается прилет в Кемерово трех утренних рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга. Самолет из Москвы авиакомпании S7 вынужден был из-за сильного тумана в столице Кузбасса улететь на запасной аэродром в Томск, а борт "Уральских авиалиний" пока кружит над столицей Кузбасса.