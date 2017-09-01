Учебные классы РГО и "Юнармии" появились в таймырской школе

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учебные классы Русского географического общества (РГО) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" открыты в таймырской школе при содействии Минобороны РФ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в военном ведомстве.
"К 1 сентября в Волочанской средней школе № 15 при содействии Минобороны России были открыты учебные классы Русского географического общества и Всероссийского военно- патриотического общественного движения "Юнармия". Классы оборудованы необходимым инвентарем и учебными наглядными материалами. В ближайшее время планируется дооснастить кабинеты интерактивными досками и проекторами, что позволит учителям использовать самые современные методы обучения", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве рассказали, что в школе обучаются более 80 детей, в основном представители малочисленных народов Севера России.
В День знаний 1 сентября 14 учеников школы были приняты в юнармейцы самым северным штабом движения Юнармия, который расположен в поселке Волочанка Таймырского долгано-ненецкого района Красноярского края.
"При помощи Минобороны России северные юнармейцы были обеспечены формой и снаряжением. Для организации занятий по строевой и начальной военной подготовке учебный класс юнармейского движения обеспечен макетами современного вооружения", - добавили в оборонном ведомстве.