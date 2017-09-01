Все задержанные из-за тумана рейсы вылетели из аэропорта Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Туман, ставший причиной задержки нескольких рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево, рассеялся. Самолеты вылетели к месту назначения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"Все задержанные рейсы вылетели. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ночью и утром в пятницу на территории аэропорта Толмачево наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров. Рейсы S7 из Москвы, Санкт-Петербурга, Оша и Пекина были отправлены на запасной аэродром в Барнаул. Задержанными в Новосибирске оказались шесть рейсов: четыре в Москву, в Нижневартовск и Прагу.