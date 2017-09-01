Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все задержанные из-за тумана рейсы вылетели из аэропорта Новосибирска

Сибирь
1 сентября, 9:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, сентября. /ТАСС

Густой утренний туман рассеялся, аэропорт работает в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Туман, ставший причиной задержки нескольких рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево, рассеялся. Самолеты вылетели к месту назначения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Все задержанные рейсы вылетели. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ночью и утром в пятницу на территории аэропорта Толмачево наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 50 метров. Рейсы S7 из Москвы, Санкт-Петербурга, Оша и Пекина были отправлены на запасной аэродром в Барнаул. Задержанными в Новосибирске оказались шесть рейсов: четыре в Москву, в Нижневартовск и Прагу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
2
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
5
В Подмосковье грузовик врезался в легковушку, сбившую пешехода
6
Путин назвал давление на Пхеньян "путем в никуда"
7
Более 60 тыс. человек просят Трампа объявить Сороса террористом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама