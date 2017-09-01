Суд приговорил к четырем годам одного из организаторов бунта в колонии Хакасии

ТАСС, 1 сентября. Суд приговорил к четырем годам и одному месяцу в колонии строгого режима одного из организаторов беспорядков в исправительной колонии № 35 в Хакасии летом 2016 года, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что в ночь с 24 на 25 июля 2016 года подсудимый руководил действиями других осужденных, участвовавших в массовых беспорядках, призывал их баррикадировать оконные проемы, входы и выходы одного из отрядов ФКУ "Исправительная колония № 35", давал указания следить за передвижением сотрудников УФСИН России по Республике Хакасия и призывал к совершению массовых самоубийств в случае попытки пресечения их противоправных действий", - говорится в сообщении.

22-летний мужчина ранее был осужден судом города Кемерово за разбой на два года и четыре месяцам лишения свободы, наказание он отбывал в исправительной колонии № 35. На стадии предварительного расследования по делу о бунте в колонии осужденный заключил досудебное соглашение.

Беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека. Основным требованием участников бунта было предоставление им разрешения курить свободно, а не в специально отведенных местах, а также не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице.

Следственный комитет задержал 12 организаторов беспорядков. По данным прокуратуры, причиной бунта стал ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц управления ФСИН, начальника колонии и его заместителей.