Суд приговорил к четырем годам одного из организаторов бунта в колонии Хакасии

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДРМеждународная панорама 1 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Суд приговорил к четырем годам и одному месяцу в колонии строгого режима одного из организаторов беспорядков в исправительной колонии № 35 в Хакасии летом 2016 года, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского управления СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что в ночь с 24 на 25 июля 2016 года подсудимый руководил действиями других осужденных, участвовавших в массовых беспорядках, призывал их баррикадировать оконные проемы, входы и выходы одного из отрядов ФКУ "Исправительная колония № 35", давал указания следить за передвижением сотрудников УФСИН России по Республике Хакасия и призывал к совершению массовых самоубийств в случае попытки пресечения их противоправных действий", - говорится в сообщении.
22-летний мужчина ранее был осужден судом города Кемерово за разбой на два года и четыре месяцам лишения свободы, наказание он отбывал в исправительной колонии № 35. На стадии предварительного расследования по делу о бунте в колонии осужденный заключил досудебное соглашение.
Беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека. Основным требованием участников бунта было предоставление им разрешения курить свободно, а не в специально отведенных местах, а также не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице.
Следственный комитет задержал 12 организаторов беспорядков. По данным прокуратуры, причиной бунта стал ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц управления ФСИН, начальника колонии и его заместителей.