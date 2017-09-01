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Заморозки в Забайкалье продлятся до 2 сентября

Сибирь
1 сентября, 10:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 1, сентября. /ТАСС

МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища

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ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до 2 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"2 сентября местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заморозки будут в крае до 1 сентября. МЧС призывает жителей региона следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища. "В крае участились случаи бытовых пожаров из-за неисправных отопительных печей", - отметили в ведомстве.

По данным региональных СМИ, 27 августа в окрестностях столицы края Читы выпал первый снег, который быстро растаял.

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