Заморозки в Забайкалье продлятся до 2 сентября

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ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до 2 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"2 сентября местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заморозки будут в крае до 1 сентября. МЧС призывает жителей региона следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища. "В крае участились случаи бытовых пожаров из-за неисправных отопительных печей", - отметили в ведомстве.
По данным региональных СМИ, 27 августа в окрестностях столицы края Читы выпал первый снег, который быстро растаял.