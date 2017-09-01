Задержанные авиарейсы вылетели из Кемерово в Москву и Санкт-Петербург

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КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Все задержанные рейсы из Кемерово вылетели в Москву и Санкт-Петербург с задержкой до пяти часов. Об этом ТАСС сообщили в справочной кемеровского аэропорта.
"Все задержанные рейсы вылетели", - сказала собеседница агентства. В Москву самолет авиакомпании S7, летевший в Кемерово и вынужденный из-за тумана совершить посадку в Томске, вылетел из столицы Кузбасса на пять часов позже, борт "Уральских авиалиний", некоторое время круживший над кемеровским аэропортом в ожидании улучшения видимости, - на 2,5 часа позже.
Еще один самолет в Москву авиакомпании "Аэрофлот", который изначально вылетел позже из столицы в Кемерово, отправился с задержкой приблизительно в четыре часа. Рейс "Уральских авиалиний", также вылетевший из Санкт-Петербурга в Кемерово с опозданием, отправился в обратном направлении с задержкой в час.
Как сообщалось, утром в Кемерово из-за сильного тумана аэропорт не принимал самолеты. Видимость составляла около 50 метров, при этом в 06:00 (02:00 мск) она была около 500 метров. Туман возник из-за перепада температур и высокой влажности, постепенно он рассеялся.