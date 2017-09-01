Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанные авиарейсы вылетели из Кемерово в Москву и Санкт-Петербург

Сибирь
1 сентября, 10:22 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, сентября. /ТАСС

Утром из-за сильного тумана аэропорт в Кемерово не принимал самолеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Все задержанные рейсы из Кемерово вылетели в Москву и Санкт-Петербург с задержкой до пяти часов. Об этом ТАСС сообщили в справочной кемеровского аэропорта.

"Все задержанные рейсы вылетели", - сказала собеседница агентства. В Москву самолет авиакомпании S7, летевший в Кемерово и вынужденный из-за тумана совершить посадку в Томске, вылетел из столицы Кузбасса на пять часов позже, борт "Уральских авиалиний", некоторое время круживший над кемеровским аэропортом в ожидании улучшения видимости, - на 2,5 часа позже.

Еще один самолет в Москву авиакомпании "Аэрофлот", который изначально вылетел позже из столицы в Кемерово, отправился с задержкой приблизительно в четыре часа. Рейс "Уральских авиалиний", также вылетевший из Санкт-Петербурга в Кемерово с опозданием, отправился в обратном направлении с задержкой в час.

Как сообщалось, утром в Кемерово из-за сильного тумана аэропорт не принимал самолеты. Видимость составляла около 50 метров, при этом в 06:00 (02:00 мск) она была около 500 метров. Туман возник из-за перепада температур и высокой влажности, постепенно он рассеялся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться
6
Лавров: Россия не ищет ссор с США
7
Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама