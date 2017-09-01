Глава Забайкалья отменила режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы паводков

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ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова отменила режим повышенной готовности, введенный в крае с 18 августа из-за угрозы паводков, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.
"Губернатор подписала постановление об отмене на территории региона режима повышенной готовности со 2 сентября. Документ подписан в связи со стабилизацией метеорологической обстановки", - говорится в сообщении.
Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае из-за выпадения большого количества осадков, повышения уровня рек и опасности паводков. Тем не менее, обильные дожди, прошедшие в регионе, не привели к подтоплению населенных пунктов, серьезному осложнению работы социальных и экономических объектов.