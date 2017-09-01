Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс из Антальи в Новокузнецк задержался почти на шесть часов

Сибирь
1 сентября, 11:55 UTC+3 ТАСС

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Самолет авиакомпании "АзурЭйр", следовавший рейсом Анталья (Турция) - Новокузнецк, по технической причине прибыл почти на шесть часов позже графика. Это привело к задержке обратного вылета в Турцию, проводится проверка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Задержан по техническим причинам. Красноярская транспортная прокуратура будет проводить проверку", - сказали в пресс-службе, не уточнив, что именно привело к задержке рейса.

Авиакомпания "АзурЭйр" зарегистрирована в Красноярском крае, поэтому информация для проверки будет передана Красноярской транспортной прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в справочной новокузнецкого аэропорта Спиченково, рейс, который должен был прилететь в 03:40 мск, прибыл в 09:22 мск. "Вылет самолета в Анталью планируется в 16:40 (в 12:40 мск вместо 7:40 мск - прим. ТАСС)", - уточнили в аэропорту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
6
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
7
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама