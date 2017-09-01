Рейс из Антальи в Новокузнецк задержался почти на шесть часов

ТАСС, 1 сентября. Самолет авиакомпании "АзурЭйр", следовавший рейсом Анталья (Турция) - Новокузнецк, по технической причине прибыл почти на шесть часов позже графика. Это привело к задержке обратного вылета в Турцию, проводится проверка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Задержан по техническим причинам. Красноярская транспортная прокуратура будет проводить проверку", - сказали в пресс-службе, не уточнив, что именно привело к задержке рейса.

Авиакомпания "АзурЭйр" зарегистрирована в Красноярском крае, поэтому информация для проверки будет передана Красноярской транспортной прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в справочной новокузнецкого аэропорта Спиченково, рейс, который должен был прилететь в 03:40 мск, прибыл в 09:22 мск. "Вылет самолета в Анталью планируется в 16:40 (в 12:40 мск вместо 7:40 мск - прим. ТАСС)", - уточнили в аэропорту.