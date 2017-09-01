Около 4 тыс. жителей дальних сел Новосибирской области получили помощь на корабле-церкви

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. жителей отдаленных сел Новосибирской области обратились за медицинской, правовой и другой помощью в рамках благотворительного рейда корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный". Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, благотворительная акция проходила около 15 дней.

"Помощь получили 3 955 жителей отдаленных сел региона. В рамках акции жителям региона было предоставлено 7 793 услуги, в том числе почти 5 тыс. медицинских услуг - приемы врачей, проведение функциональной диагностики", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, более тысячи услуг оказали специалисты социальных служб и Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Адресную помощь в виде 1,2 тыс. продуктов питания получили 100 малообеспеченных семей численностью более 450 человек.

Двадцать первый по счету рейд был посвящен 80-летию Новосибирской области и проходил с 15 по 31 августа. Как сообщили в Министерстве региональной политики Новосибирской области, в этом году корабль-церковь двигался вдоль по нижнему течению Оби через Болотнинский, Мошковский, Колыванский и Новосибирский районы и посетил по пути следования 53 населенных пункта. В составе миссионерской группы работали медики, в том числе врачи узких специальностей, священнослужители, специалисты отделов социальной защиты населения, отделов пособий и социальных выплат.

За два десятилетия духовно-социальную и материальную поддержку получили почти 100 тыс. жителей Новосибирской области. Благотворительная акция проводится совместно Министерством региональной политики, Министерством социального развития, Министерством здравоохранения Новосибирской области, Новосибирской митрополией РПЦ при поддержке сельских муниципалитетов.