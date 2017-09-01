В Томске открыли новое оборудованное "умной" системой общежитие на 300 студентов

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ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Общежитие квартирного типа с применением автоматизированных разработок Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) открылось в Томске. Ключи получили 286 студентов.
"Мы открываем такой большой новый студенческий дом. Сегодня уже все наши вузы, включая ТУСУР, входят во все ведущие рейтинги мира. Мы понимаем, чтобы к нам ехали лучшие из лучших - нужен хороший студенческий дом. И он такой сегодня появился", - сказал на церемонии открытия глава региона Сергей Жвачкин.
Ректор томского вуза Александр Шелупанов отметил, что общежитие построено и оборудовано в рекордно короткие строки - полтора года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ТУСУР, это первое новое общежитие вуза с 1981 года. Стоимость объекта составила более 320 млн рублей. Строительство общежития финансировалось в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).
В общежитии, как в "умном доме", работает потоковое ТВ-вещание, разработанное совместно с компанией "Элекард", установлена система пожарно-охранной сигнализации, созданная в вузе, а потребление ресурсов будет контролировать автоматизированная система учета - совместная разработка ТУСУРа и московской компании "Миландр", которая в автоматическом режиме собирает, обрабатывает и передает данные со всех приборов учета и оперативно выявляет сбои или поломки.
По данным руководства вуза, в здании - 78 квартир общей площадью более 4 тыс. кв. метров, рассчитанных на 286 человек. Жить в общежитии будут лучшие магистранты и аспиранты университета всех факультетов, прошедшие конкурсный отбор, а также иностранные студенты.
Всего в Томске расположено 39 общежитий шести вузов. Из 60 тыс. студентов и аспирантов больше половины - иногородние, а треть проживают в общежитиях.